Це знову я, Денис Задніпрянський, і сьогодні мова піде про новий мінісеріал з детективним розслідуванням і безліччю пікантних, гарячих сцен.

Є місця, де нудьга має смак дорогого шампанського, а гріх — аромат нішевих парфумів. Саме там, серед відпрацьованих усмішок і мисливських рушниць, розгортається дія "The Hunting Wives" — однієї з найпровокативніших прем’єр цього сезону.

Софі з чоловіком та дитиною приїжджає до заможного техаського містечка, сподіваючись на спокійне життя. Але її зустрічає Марґо Бенкс — жінка, у якої навіть небезпека виглядає як коштовний аксесуар. Вона очолює гурт “мисливиць” — дружин, для яких полювання давно перестало бути спортом.

І Софі зовсім неочікувано стає частиною жіночого клубу,

у якому панують світські левиці та представниці вищого світу!

Тут рушниці — лише декорації. Справжня дичина — це бажання, ревнощі, тілесність і заборонені ігри. Вони п’ють віскі з кришталевих келихів, ціляться у дикого оленя і... в самих себе. Безліч таємниць, інтриг і пристрастей!

Коли в містечку знаходять вбиту дівчину, під підозрою опиняються дуже багато хто — включно з учасницями того самого клубу й головною героїнею.

Але ця історія не про злочин, точніше злочини, а про свободу, яка болить. Усе, що відбувається на екрані, — одночасно красиво й небезпечно. Світло вечірок і блиск шкіри після пострілу, розкішні сукні та заплямовані совістю руки.

Візуально The Hunting Wives — це перехрестя між Big Little Lies ("Велика маленька брехня") і Desperate Housewives ("Відчайдушні домогосподарки"), але з гострішим присмаком ревнощів і еротики. Камера тут любить тіло так само, як тіло любить гріх.

Мелані Лінскі в ролі Софі — наче дзеркало глядача: спочатку шокує, потім зачаровує, а врешті — лякає власною відвертістю. Її партнерка, Еліс Ів, — суцільна загадка: блискуча, хижо-чарівна, небезпечна, її девіз: «Ми полюємо не на тварин. Ми полюємо на моменти, коли відчуваємо себе живими».

Разом вони створюють хімію, яку відчуваєш навіть через екран.

Цей серіал не шедевр, але досить гідний, якісний та яскравий.

Він стріляє не кулями, а бажаннями і роздягає глядача до правди, яку не всі готові почути. І, можливо, головне питання тут не “хто винен”, а “кого з нас ще не вполювали?”.

