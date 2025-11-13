Адель взяла безстрокову перерву в музиці й уперше зніметься в кіно

Співачка Адель уперше зіграє в кіно. Її дебютна роль буде в новому фільмі дизайнера й режисера Тома Форда.

Про це пише Guardian.

Третій повнометражний фільм модельєра й режисера стане екранізацією роману Енн Райс 1982 року «Плач до небес» (Cry to Heaven).

У романі розгортається історія про шляхи венеціанського аристократа й співака з Калабрії, якого кастрували, щоб зберегти високий голос. Обидва прагнуть успіху у світі опери, а історія порушує теми ідентичности, зради, кохання та свободи.

New York Times Book Review описав історію «сміливою та еротичною, змішаною з розкішшю, сексуальною напругою та музикою», тоді як Washington Post назвав її «захопливим поглядом на захопливий і маловідомий світ».

Окрім Адель, у фільмі також зніметься 15-річний Оуен Купер, який зіграв головну роль у мінісеріалі «Юнацтво» (Adolescence) і став наймолодшим володарем премії «Еммі».

Цей фільм стане третьою режисерською роботою Тома Форда після номінованої на «Оскар» екранізації Крістофера Ішервуда «Самотній чоловік» та трилера з подвійним сюжетом «Нічні тварини» за участи Емі Адамс.

У 2023 році Форд заявив, що зараз його більше цікавить кіно, ніж мода.

«Мені дуже сподобалося знімати фільми. Це найвеселіше, що було в моєму житті. Мені 62 роки. Сподіваюся, я доживу до 82 років і я хочу знімати фільми наступні 20 років. А час спливає. Тож настав час попрощатися з модою. Мода — це гра для молодих чоловіків», — прокоментував Том Форд.

Знімання стрічки «Плач до небес» розпочнуться в січні 2026 року, а дата виходу запланована на кінець року.

Раніше ходили чутки, що Адель зіграє у фільмі «Смерть і життя Джона Ф. Донована» від Ксав'є Долана, режисера її відеокліпу до пісні Hello, однак вони не підтвердилися.

«Я впевнена, що мене за це розкритикують, але насправді я хотіла б стати акторкою після роботи з Ксав'є», — сказала вона тоді й додала, що «точно знялася б у фільмі з ним».

Минулого року, після серії аншлагових концертів, Адель оголосила, що візьме безстрокову перерву в музиці.