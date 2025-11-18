Шон Пенн знявся за 1 доллар у кіноновелі Мирослава Слабошпицького

Американський актор Шон Пенн взяв за знімання в українському кіноальманасі "Війна очима тварин" гонорар в $1, у новелі "Орел" актор виконує роль американського продюсера, розповів продюсер фільму Олег Кохан в інтерв’ю "Суспільне Культура".

"Коли ми почали цю розмову, він попросив сценарій, подивися відзнятий матеріал, познайомився з Мирославом Слабошпицьким і сказав, що його гонорар за участь буде 1 долар [згідно з правилами Гільдії кіноакторів США безкоштовно він не може працювати]", — зазначив Кохан.

Повідомляється, що "Війна очима тварин" — це кіноальманах із семи новел від семи українських режисерів. В основі розповідей лежать реальні історії порятунку семи тварин під час війни. Пенн зіграв у новелі "Орел".

"Робота за 1 долар в українському фільмі — це теж підтримка України. Для мене ж це рішення стало підтвердженням того, що він дуже потужний амбасадор, а також що наше кіно і його тема влучає у міжнародну аудиторію", — розповів Кохан.

Мирослав Слабошпицький — відомий український кінорежисер і сценарист, чий фільм "Плем'я" здобув світову славу та численні нагороди на міжнародних кінофестивалях. Він є лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка.