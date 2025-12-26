Золото, срібло та платина оновлюють цінові рекорди

Срібло вперше перевищило позначку $75, а золото й платина також досягли історичних максимумів.

Спотове золото зросло на 0,7% — до $4 511,70 за унцію станом на 07:04 GMT, раніше в ході сесії досягнувши рекордних $4 530,60. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому піднялися на 0,9% — до $4 541,30, повідомляє Reuters.



Спотове срібло стрибнуло на 3,8% — до $74,65 за унцію, раніше оновивши абсолютний максимум на $75,14.



"Інвестори, які грають на імпульсі, та спекулянти розганяють ралі золота й срібла з початку грудня. Тонка ліквідність наприкінці року, очікування тривалих знижень ставок у США, слабший долар і спалахи геополітичних ризиків разом штовхають дорогоцінні метали до нових рекордів. Якщо дивитися на першу половину 2026 року, золото може рухатися в бік $5 000, а срібло має потенціал дійти приблизно до $90", — сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.



Золото цього року показало потужне ралі, зафіксувавши найбільший річний приріст із 1979 року. Його зростання живили пом'якшення політики Федеральної резервної системи, геополітична невизначеність, активні закупівлі з боку центробанків, зростання позицій у золотових ETF та процес дедоларизації.

Срібло злетіло на 158% із початку року, випередивши майже 72% зростання золота. На це вплинули структурний дефіцит, включення срібла до списку критично важливих мінералів США та сильний промисловий попит.

Трейдери закладають у ціни два зниження ставок у США наступного року, тож активи, що не приносять купонного доходу, такі як золото, ймовірно, й далі отримуватимуть підтримку в умовах низьких ставок.

На геополітичному фронті США зосередилися на забезпеченні "карантину" венесуельської нафти на найближчі два місяці. У четвер американські військові завдали ударів по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії у відповідь на атаки на місцеві християнські громади.

Спотова платина підскочила на 9,3% — до $2 426,20 за унцію, раніше оновивши максимум на рівні $2 448,25, тоді як паладій зріс на 6,2% — до $1 788,27, продовживши рух угору після трирічного піку в попередню сесію. Усі дорогоцінні метали прямують до тижневого зростання, при цьому платина демонструє найсильніший тижневий стрибок в історії спостережень.

Платина та паладій, які широко використовують в автомобільних каталізаторах, злетіли на тлі дефіциту пропозиції, невизначеності щодо мит і ротації частини інвестиційного попиту із золота, внаслідок чого платина додала близько 170%, а паладій — понад 90% із початку року.

"Ціни на платину підтримує сильний промисловий попит. До того ж, стокісти у США активно закривають позиції на тлі побоювань, пов'язаних із санкціями, що додатково утримує ціни на високих рівнях", — сказав старший аналітик з досліджень Reliance Securities у Мумбаї Джігар Тріведі.

Фото: Інформатор.