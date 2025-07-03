Круті серіали з ForUA: «Друзі та сусіди» (Your Friends & Neighbors)

Мене звати Денис Задніпрянський, і для вас знову моя рубрика «Круті серіали з ForUA»!

Сьогодні розповім про свіженьку драму-трилер від Apple TV+, яку критики та глядачі вже встигли порівняти з «Mad Men» та «Великою маленькою брехнею». Йдеться про «Друзі та сусіди» (оригінальна назва — Your Friends & Neighbors) — приголомшливий серіал, який отримав друге сезонне замовлення ще до виходу першого сезону.

Apple TV+ упевнена в успіху настільки, що підтвердила продовження за п’ять місяців до прем’єри: рідкісний випадок не тільки для сервісу, а й для індустрії в цілому.

Чому ж варто не зволікати, а натиснути Play прямо сьогодні?

•Джон Гемм (Jon Hamm) у топ-формі. У ролі Ендрю «Купа» Купера зірковий актор повертає нам ту саму харизму Дона Дрейпера, але тепер — на темному боці відчаю. Його герой — звільнений хедж-фандер, від якого дружина пішла до сусіда і товариша – колишнього Чемпіона NBA. Він знаходить дуже екстравагантний та небезпечний спосіб втримати звичний рівень життя в елітному Вестмонт-Вілледж, де за його ж словами: «Можна зраджувати, брехати, красти, навіть вбити — головне, щоб газон був підстрижений».

•Сценарист геніально поєднує чорний гумор, соціальну сатиру та нервовий кримінал, показуючи, що славетна «американська мрія» деколи тримається на хитких підвалинах брехні й бажання «здаватися, а не бути».

•Каст із суцільних «я десь їх бачив».

Аманда Піт (екс-дружина Купа) – улюблениця глядачів ще з «9 ярдів», Олівія Манн (сусідка з небезпечними секретами), Хун Лі, Лена Голл та інші — кожен персонаж отримує повноцінну сюжетну арку.

Про що ж все таки цей міні-серіал з 9 епізодів (без спойлерів).

Уявіть: дуже-дуже багатий район, де лінії живоплоту, як кордони держав, ретельно приховують сімейні та фінансові тріщини. Куп, залишившись без зарплатні, бонусів і репутації топ-менеджера хедж-фонда, але з величезними витратами та зобовʼязаннями, вривається в будинки сусідів — спершу, щоб «позичити» годинники вартістю 250 тисяч баксів та прикраси, а згодом — щоб дізнатись, наскільки темний бруд ховає кожна ідеальна вілла. Таємні романи, давні зради й один фатальний сейф стають спусковим гачком для лавини наслідків. Стежити за трансформацією героя — чиста насолода, бо Гемм грає тонко: від цинічної посмішки – до миті, коли усвідомлює власну прірву.

Справжня, дуже стильна атмосфера та режисура.

• Психологічний трилер + чорна комедія. Часто ви не впевнені, чи сміятися, чи ховатися під ковдрою.

• Камера від режисера Крейга Ґіллеспі. Довгі проїзди вузькими коридорами багатих будинків – ефект «підглядання» спрацьовує на всі сто.

• Вдалий саундтрек – інді-гітари змішуються з блюзовими басами, роблячи кожне пограбування майже кліповим.

Чи сподобається вам?

• Колись полюбили «Mad Men» за харизму Гемма й моральні дилеми? Беріть.

• Емоційно слідкували за «Великою маленькою брехнею» і камерними таємницями багатіїв? Буде ще яскравіше та гостріше.

Вердикт від ForUA!

Чудове комбо – чорний гумор, престиж-драма і злодійство «білих комірців». Ідеально, щоб ввечері забути про щоденні новини й пережити нову серію з прискореним серцебиттям та з келихом чогось смачненького! Дивіться обережно: може викликати несподіване бажання перевірити, чи зачинений власний сейф.

Залишайтесь із ForUA — і ви будете повністю в темі!

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