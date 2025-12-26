У Києві ледь не вбили поліцейського

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва двом 28-річним мешканцям Києва повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі водія автомобіля та погрозі насильством працівнику поліції.

20 грудня, за кілька хвилин до початку дії комендантської години, двоє чоловіків на Хрещатику самовільно сіли у припаркований автомобіль та діючи агресивно, показали водієві травматичний пістолет та погрозами змусили їхати куди вони скажуть. При цьому один з нетверезих пасажирів сів поруч з водієм, а інший ззаду, повідомляє Київська міська прокуратура.



Водій на дорозі усіляко намагався привернути до себе увагу інших машин, порушуючи правила та сигналізуючи таким чином, що в нього щось сталося.



Згодом він зупинився неподалік ДТП, яке оформлювали працівники поліції. Побачивши дивну поведінку водія, працівник поліції підійшов до машини й попросив відкрити багажник. В цей час водій повідомив йому, що в машині двоє озброєних пасажирів. Коли працівник поліції підійшов до правого заднього пасажирського сидіння, де був чоловік з пістолетом, та намагався забрати зброю, пролунав постріл, в результаті чого було пошкоджене переднє пасажирське сидіння. Працівнику поліції вдалося роззброїти нападника.



Обох чоловіків затримали, їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 345 КК України, а саме як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та погроза насильством працівнику правоохоронного органу.



Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: Київська міська прокуратура.