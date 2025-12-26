﻿
Столиця

У Києві ледь не вбили поліцейського

У Києві ледь не вбили поліцейського

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва двом 28-річним мешканцям Києва повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі водія автомобіля та погрозі насильством працівнику поліції.

20 грудня, за кілька хвилин до початку дії комендантської години, двоє чоловіків на Хрещатику самовільно сіли у припаркований автомобіль та діючи агресивно, показали водієві травматичний пістолет та погрозами змусили їхати куди вони скажуть. При цьому один з нетверезих пасажирів сів поруч з водієм, а інший ззаду, повідомляє Київська міська прокуратура.

Водій на дорозі усіляко намагався привернути до себе увагу інших машин, порушуючи правила та сигналізуючи таким чином, що в нього щось сталося. 

Згодом він зупинився неподалік ДТП, яке оформлювали працівники поліції. Побачивши дивну поведінку водія, працівник поліції підійшов до машини й попросив відкрити багажник. В цей час водій повідомив йому, що в машині двоє озброєних пасажирів. Коли працівник поліції підійшов до правого заднього пасажирського сидіння, де був чоловік з пістолетом, та намагався забрати зброю, пролунав постріл, в результаті чого було пошкоджене переднє пасажирське сидіння. Працівнику поліції вдалося роззброїти нападника. 

Обох чоловіків затримали, їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 345 КК України, а саме як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та погроза насильством працівнику правоохоронного органу. 

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київпрокуратураполіціястрільба
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Демографічний шок: Україні прогнозують різке скорочення населення і вимирання міст
Суспiльство 26.12.2025 09:55:23
Демографічний шок: Україні прогнозують різке скорочення населення і вимирання міст
Читати
Битва зірок: хто став головним фаворитом «Золотого м’яча»
Спорт 26.12.2025 09:33:34
Битва зірок: хто став головним фаворитом «Золотого м’яча»
Читати
Озброєні чоловіки взяли таксиста в заручники у центрі Києва
Надзвичайні події 26.12.2025 09:13:56
Озброєні чоловіки взяли таксиста в заручники у центрі Києва
Читати

Популярнi статтi