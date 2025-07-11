Всім привіт, це знову Денис Задніпрянський та моя рубрика «Круті серіали з ForUA»! Сьогодні мова піде про серіал "Землевласник" ("Landman") — це хіт 24-го року від відомого режисера та сценариста, одного з найвпливовіших авторів сучасного американського телебачення Тейлора Шерідана ("Yellowstone", "Mayor of Kingstown" та багато інших).

Тут усе, що ми любимо: моральні дилеми, жорсткі розборки, яскраві персонажі та велика ставка, де на кону не просто гроші…

Landman — це новий масштабний світ Тейлора Шеридана, де нафта — це сучасне золото, а замість ковбоїв — нафтовики, юристи, інвестори й шахраї.

Ідея серіалу народилася на основі подкасту Boomtown, який документував реальні історії з Техасу — серця американського нафтовидобутку. Шерідан взяв цю основу і, як завжди, перетворив на кінематографічну драму.

У центрі сюжету — Томмі Норріс (Біллі Боб Торнтон), «лендмен» — керівник крупної компанії, якій все контролює, а також домовляється про доступ до землі з правами на видобуток. Його робота — це війна за вплив, владу, виживання. Іноді — ціною власної родини, совісті та життя.

Біллі Боб Торнтон — у найкращій ролі останніх років. Його Томмі — не герой, не злодій. Він сила, що тримає все на собі. Торнтон грає так реалістично, що особисто мені відчувалося, що я знаходжусь у його тілі і переживаю все, що відбувається з ним, на власному досвіді.

Та взагалі у серіалі дуже потужний акторський склад:

• Алі Лартер (Ali Larter) — у ролі колишньої дружини головного героя, яскрава, харизматична, яка знає всі його темні сторони.

• Демі Мур і Джон Гемм (Demi Moore, Jon Hamm) — зіграли подружжя нафтових магнатів, які вміють посміхатися і кидати під поїзд водночас.

• Мішель Рендолф, Джейкоб Лофленд, Кейла Воллес, Паоліна Чавес (Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, Paulina Chávez) — це молода кров, що додає драми й конфлікту.

Візуальний стиль і атмосфера на найвищому рівні. Картинка — справжнє повнометражне кіно: захід сонця, бурові вежі на горизонті, пил, що лягає на обличчя персонажів. Звук працює як музика — тягне, стискає, підкреслює мовчання.

В цілому серіал, як на мене, дуже мудрий. Всі стосунки в ньому, як у реальному житті. Стосунки бізнесменів між собою, з владою, з наркокартелями. Стосунки роботодавців та робітників, чоловіків та жінок, батьків та дітей.

Це драма про гроші, землю, владу, про капіталізм, жадібність, виживання і ціну мрії. Тут немає хороших чи поганих — є тільки ті, хто ще не програв.

І все ж таки, "Landman" — це в першу чергу історія про чоловіка, який живе на межі – межі закону, моралі, витривалості. Його фрази, як шорсткий вітер Техасу, не обіймають, але будять:

• «Я навчився: якщо хтось називає себе твоїм другом — перевір, скільки він на тобі заробляє».

• «Можеш бути добрим. Але якщо не навчишся бути жорстким — світ тебе просто пережує і виплюне».

Попри те, що дія розгортається в США, теми серіалу близькі українському глядачу. Земля. Ресурси. Люди, що борються за право вижити і заробити. Політика, що йде поруч із брудом, і вибір — триматися честі або йти по трупах.

Це серіал, що не просто розважає — а змушує задуматися. Тому, дуже раджу подивиться всім, хто любить справжнє, глибоке та яскраве кіно!

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