Національна премія кінокритиків «Кіноколо» назвала переможців: тріумф документалістики та наукової фантастики

У Києві, в кінотеатрі «Жовтень», відбулася урочиста церемонія оголошення переможців восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Ця подія стала знаковою для української культури, відзначивши найкращі кінотвори, створені протягом року. Експертний комітет, до складу якого увійшли 60 провідних кінокритиків та кіножурналістів, цьогоріч оцінив 228 кінотворів у різних категоріях.

Головну нагороду у категорії найкращого повнометражного документального фільму здобула стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Ця робота, яка вже привернула увагу світової спільноти та потрапила до довгого списку претендентів на премію «Оскар-2026», є глибоким і чесним свідченням війни.

Фільм Чернова демонструє запеклі бої бійців Третьої штурмової бригади під час контрнаступу на Донеччині восени 2023 року. Він показує важку ціну кожного метра української землі, який звільняють військові під час операції біля села Андріївка. Стрічка створена у співпраці з оператором Олексом Бабенком та продюсерками Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат. Це вже друга повнометражна картина режисера, який раніше став володарем «Оскара» за фільм «20 днів у Маріуполі».

Абсолютним тріумфатором за кількістю нагород став ігровий фільм «Ти — космос» режисера Павла Острікова. Ця перша українська науково-фантастична стрічка підкорила не лише критиків, а й глядачів, ставши справжнім касовим хітом. За перший вікенд прокату з 20 листопада її переглянули 47 тисяч глядачів, а касові збори склали 8,7 мільйона гривень. Картина перемогла одразу у п'яти номінаціях, включаючи:

найкращий повнометражний ігровий фільм;

відкриття року;

найкращий сценарій;

найкращий актор.

Результати премії «Кіноколо» підкреслюють зростаючу якість та жанрове розмаїття українського кінематографа. Перемога документальної стрічки засвідчує важливість фіксації історичних подій, а успіх наукової фантастики «Ти — космос» відкриває нові перспективи для розвитку ігрового кіно в Україні.