Країни Балтії та Північної Європи профінансують закупівлю американської зброї для України

Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли надати Україні фінансування для закупівлі зброї виробництва США. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що до цієї ініціативи долучаться й інші союзники.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяви перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що новий пакет фінансування може бути готовий вже сьогодні. Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен також підтвердив участь своєї країни, назвавши це «ключовим для того, щоб Україна отримала критично важливу зброю США».

Обсяги військової допомоги Україні різко знизилися в липні та серпні, а США повідомили, що більше не оплачуватимуть постачання зброї. Наразі Європа шукає нові способи підтримки.

Україна отримує американську зброю через спеціальну програму закупівель PURL, яка дає змогу купувати озброєння, включно із системами протиракетної оборони Patriot, за кошти, здебільшого надані європейськими партнерами. До вересня Києву вдалося залучити близько 2 мільярдів доларів від шести країн, але цього недостатньо, особливо на тлі посилення атак РФ на енергетику та цивільну інфраструктуру.

«Є всі підстави вважати, що сьогодні до цієї ініціативи підпишуться ще багато країн», — заявив Рютте перед зустріччю, наголосивши на важливості постачання систем ППО і перехоплювачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ веде переговори із союзниками, серед яких Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія і Норвегія, щоб забезпечити додаткове фінансування для закупівлі американської зброї.

Подальші кроки Європи

Крім того, Євросоюз розробляє власний план використання заморожених російських активів, близько €200 мільярдів ($232 млрд), для надання Україні кредитів. До ініціативи долучаться також Велика Британія та Канада. ЄС планує досягти політичної домовленості щодо цієї пропозиції на саміті в Брюсселі наступного тижня.

Додатково Україна сподівається, що США незабаром погодяться на постачання далекобійних ракет Tomahawk, що вперше дасть Києву змогу наносити авіаудари по Москві.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Лондон озброїв Україну перехоплювачами: Octopus знищують ворожі дрони ще до цілі.