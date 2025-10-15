Лондон озброїв Україну перехоплювачами: Octopus знищують ворожі дрони ще до цілі

Велика Британія прискорила виробництво дронів-перехоплювачів і за пів року надіслала в Україну 85 тис. безпілотників; перші зразки Octopus вже використовують для захисту критичної інфраструктури.

У рамках першої в своєму роді промислової угоди між Великою Британією та Україною минулого місяця в Києві було підписано домовленість про спільну розробку дрону-перехоплювача. Проєкт під назвою Octopus реалізується за участі українських інженерів і британських техніків — перші апарати вже застосовуються для захисту цивільної та критичної інфраструктури від атак російських дронів-камікадзе.

За даними британської сторони, нові дані з українських полів бою використовуються для оптимізації масового виробництва: мета — постачати тисячі вдосконалених перехоплювачів щомісяця.

Безпілотники-перехоплювачі показали високу ефективність у перехопленні хвиль «Шахедів» та інших дронів-камікадзе. Вони дешевші за традиційні засоби ППО і дозволяють швидко реагувати на масовані атаки — підлітають, виявляють і знищують ворожі апарати до того, як ті досягають цілей.

Виробництво проєктного безпілотника Octopus обходиться менш ніж у 10% від вартості типових дронів-камікадзе, які він призначений перехоплювати, що робить його вигідним як тактично, так і економічно.

Масові поставки легких військових дронів і розвиток перехоплювачів дають змогу посилити оборону об’єктів критичної інфраструктури, зменшити навантаження на дорогоцінні засоби ППО та підвищити оперативну мобільність захисників. Спільна промислова угода також сприяє налагодженню виробничих ланцюгів і швидкому масштабуванню виробництва у відповідь на виклики бойового застосування.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЗСУ створюють новий рід військ.