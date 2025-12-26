У Києві затримали кілера ФСБ в момент замаху на офіцера ГУР

Служба безпеки України зірвала спробу замовного вбивства офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони. Під час багатоетапної контррозвідувальної спецоперації у Києві було затримано агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового в центральній частині столиці.

За даними СБУ, зловмисника схопили безпосередньо під час підготовки до нападу — у момент, коли він дістав пістолет і навів його на офіцера ГУР в одному зі столичних закладів.

Слідство встановило, що замах організував 28-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії. Російські спецслужби завербували його за кордоном через Telegram-канали, де він шукав «легкий заробіток». Після цього агент під виглядом туриста прибув в Україну.

Спочатку чоловік зупинився у Первомайську на Миколаївщині, де придбав кілька смартфонів та SIM-карт, які постійно змінював для конспіративного зв’язку з кураторами з ФСБ. Згодом він переїхав до Києва, де отримав фото потенційної жертви, орієнтовні маршрути пересування та координати схрону зі зброєю.

Із зазначеного сховку агент забрав пістолет із набоями та почав готувати замах. За вбивство офіцера української розвідки йому пообіцяли 50 тисяч доларів США, а також допомогу з легалізацією в одній із країн Європейського Союзу.

Під час затримання у підозрюваного вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільний телефон із доказами контактів з представниками ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за замах на умисне вбивство, пособництво державі-агресору та незаконне поводження зі зброєю. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

