"Жахлива якість, виконання, інтонування": Джамала жорстко розкритикувала учасників Нацвідбору Євробачення-2026

Українська співачка Джамала, яка цього року виконує роль музичної продюсерки Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2026», висловила глибоке розчарування рівнем поданих заявок.

У своєму Telegram-каналі артистка опублікувала низку відеозвернень, в яких повідомила, що вже почала прослуховувати демоверсії треків від потенційних учасників. За словами Джамали, якість переважної більшості отриманих матеріалів виявилася вкрай низькою.

«Послухала те, що прислали люди. Вибачте, я буду жорстка. Як можна прислати просто пісню, просто “ме-ме-ме”? Ну можна ж щось заспівати, аби було видно, що це пісня на Євробачення. Просто жахливі демки: жахлива якість, виконання, інтонування. Немає за що зачепитися», – написала Джамала.

Співачка також наголосила, що її особливо обурило ігнорування конкурсантами теми війни в Україні. Вона підкреслила, що виконавці, які прагнуть представляти країну на міжнародній арені, повинні використовувати свої пісні для передачі важливих соціальних та національних меседжів.

Попри загальну критику, Джамала зазначила, що серед тисяч отриманих робіт є і кілька якісних композицій. Однак, за її словами, кількість таких пісень поки що критично мала для формування повноцінного фіналу.

