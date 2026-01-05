Ситуація у Миргороді складна, Сили оборони відбивають штурми Гришиного, – 7 корпус ДШВ

Сили оборони відбивають штурм Гришиного на Донеччині. Ситуація у Миргороді залишається складною. Про це 5 січня повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ).

– З початку нового року ворог нарощує тиск у Покровській агломерації. Через неможливість протиснути лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та Родинське, – йдеться у повідомленні.

Останні дві доби росіяни безперервно здійснюють штурмові дії в районі населеного пункту Гришине.

Під час атак противник залучає живу силу та легку техніку. Штурми проводить здебільшого вночі для мінімізації втрат.

На підступах до Гришиного підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ стримують ворога.

Загалом за дві останні доби Сили оборони ліквідували понад 30 військовослужбовців противника та уразили до 10 одиниць легкої техніки (мототехніка та багі).

Фіксуються спроби противника діяти малими групами по 6–8 осіб із виходом у північному напрямку від Покровська.

Усі переміщення Сили оборони своєчасно виявляють та уражають противника з урахуванням наявних сил та засобів.

– У районі Мирнограду обстановка залишається складною. Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ спільно з 14 бригадою оперативного призначення НГУ Червона калина зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку, – йдеться у повідомленні.

На східних околицях Мирнограду ворог намагається закріпитися, однак Сил оборони контролюють ситуацію.

7 корпус ШР ДШВ продовжує утримувати визначені рубежі та знищувати противника при спробах прориву чи обходу.

До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися підрозділи Угруповання військ ДШВ, штурмові підрозділи, Сухопутні війська, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.