Криза на «Євробаченні-2026: політика втручається в конкурс

Європейська спілка мовників (EBU) перенесла розгляд питання про участь Ізраїлю у конкурсі «Євробачення-2026» через «нещодавні події на Близькому Сході». Раніше планувалося провести віртуальне засідання у листопаді, проте воно скасоване. Питання ізраїльської участі буде розглянуто під час очної зустрічі в грудні. Чи відбудеться тоді саме голосування, наразі не уточнюється, повідомляє BBC.

Присутність Ізраїлю на конкурсі викликає суперечності серед частини країн-учасниць через війну в секторі Газа. У своїй заяві EBU наголосила на необхідності відкритого обговорення участі Ізраїлю серед 68 країн-членів організації. Австрійський мовник ORF, який прийматиме конкурс у Відні, привітав рішення EBU, а міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підкреслила, що «Євробачення та мистецтво загалом не є місцем для санкцій».

Водночас Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди заявили, що можуть відмовитися від участі, якщо Ізраїль допущений до конкурсу. Нідерландський мовник AvroTros зазначив, що навіть припинення вогню в Газі не змінює його позицію.

В той же час ізраїльський мовник Kan заявив, що країна має право брати участь у конкурсі як один із його давніх і успішних учасників. Нагадаємо, у травні Ізраїль посів друге місце на Євробаченні, отримавши найбільшу кількість голосів глядачів, проте перемогу здобула Австрія за рішенням журі.

Як повідомляло раніше ForUa, Євробачення-2026 опинилось під тиском міжнародної політики.