У месенджері Telegram додали кілька нових функцій на основі ШІ

Telegram представив перше оновлення у 2026 році, додавши кілька функцій, зокрема на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє FonArena.

Зазначається, що відтепер довгі публікації можна одразу підсумовувати. Сторінки швидкого перегляду також відображають угорі згенерований штучним інтелектом підсумок, що допомагає користувачам швидко ознайомлюватися з контентом.

Ці короткі зведення використовують моделі з відкритим кодом, що працюють на Cocoon, децентралізованій мережі, розробленій для забезпечення конфіденційності користувачів.

Кожен запит надійно шифрується. Cocoon можна інтегрувати в інші програми на основі штучного інтелекту.

Крім цього, Telegram для операційної системи iOS тепер повністю підтримує ефект "рідкого скла", що включає прозорі елементи та ефекти заломлення, які застосовуються в усьому додатку.

У компанії також нагадали, що у 2025 році було випущено понад 75 нових функцій у 13 основних оновленнях, з середнім інтервалом між оновленнями 26 днів, а іноді й 8 днів. Серед нововведень - запуск безпечних групових дзвінків та ринку подарунків.