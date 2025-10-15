﻿
Головне

Сікорський зробив шокуючий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Сікорський зробив шокуючий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше три роки, а країнам Європи слід бути готовими до можливих ударів Росії глибоко по території континенту, повідомляє Reuters.

Під час презентації в Лондоні збитого в Україні іранського безпілотника Shahed-136 польський міністр закликав європейських партнерів «залишатися на курсі» у підтримці Києва та не відмовлятися від розбудови оборонних систем, зокрема «стіни дронів» на східному фланзі. «Росія може, на жаль, завдати удару глибоко в Європі. Ми повинні бути готові протидіяти цьому», — наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Україна розраховує продовжувати бойові дії протягом трьох років, і Європа повинна планувати допомогу на цей період. «Українці планують цю війну протягом трьох років, що є розумним рішенням. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу принаймні стільки ж», — зазначив глава польського МЗС.

Сікорський також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, які могли б посилити українські удари по російській інфраструктурі. Окрім того, міністр закликав збільшити постачання боєприпасів, засобів ППО та зброї малої й середньої дальності, особливо на тлі зростання кількості безпілотників і літаків над країнами НАТО.

Як повідомляло раніше ForUa, війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Сікорськийбойові діїТрампвійна в Українізакінчення війнизброя для УкраїниTomahawk
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Примусову евакуацію змушені розпочати на Харківщині
Суспiльство 15.10.2025 07:15:53
Примусову евакуацію змушені розпочати на Харківщині
Читати
Погода 15 жовтня: холодно, без істотних опадів
Суспiльство 15.10.2025 06:36:10
Погода 15 жовтня: холодно, без істотних опадів
Читати
Что такое киберспорт и почему он становится полем для беттинга
Спорт 15.10.2025 06:02:32
Что такое киберспорт и почему он становится полем для беттинга
Читати

Популярнi статтi