Сікорський зробив шокуючий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше три роки, а країнам Європи слід бути готовими до можливих ударів Росії глибоко по території континенту, повідомляє Reuters.

Під час презентації в Лондоні збитого в Україні іранського безпілотника Shahed-136 польський міністр закликав європейських партнерів «залишатися на курсі» у підтримці Києва та не відмовлятися від розбудови оборонних систем, зокрема «стіни дронів» на східному фланзі. «Росія може, на жаль, завдати удару глибоко в Європі. Ми повинні бути готові протидіяти цьому», — наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Україна розраховує продовжувати бойові дії протягом трьох років, і Європа повинна планувати допомогу на цей період. «Українці планують цю війну протягом трьох років, що є розумним рішенням. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу принаймні стільки ж», — зазначив глава польського МЗС.

Сікорський також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, які могли б посилити українські удари по російській інфраструктурі. Окрім того, міністр закликав збільшити постачання боєприпасів, засобів ППО та зброї малої й середньої дальності, особливо на тлі зростання кількості безпілотників і літаків над країнами НАТО.

