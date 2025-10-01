﻿
Війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що російські війна агресії коштує Україні щорічно приблизно один мільярд євро і закликає збільшити підтримку.

Про це він сказав у середу в Копенгагені перед початком неформального засідання Європейської ради.

"Щодо оборони України, звичайно, ми повинні зробити набагато більше, тому що, за нашими оцінками, війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку. Україна здатна покрити половину цієї суми, решту має покрити міжнародна демократична спільнота", - переконаний президент Литви.

Разом з цим Науседа висловився за продовженням тиску на Росію, адже "Путін не має наміру зупиняти війну". Елементами тиску він назвав 19-й пакет санкцій, припинення купівлі російської нафти та газу.

"Збиває з пантелику те, що ми - я говорю про Європу - ми платимо за російський газ та нафту більше, ніж підтримуємо Україну. 13% нашого загального імпорту газу надходить з Росії, і це все ще на четвертому році війни", - обурився він, нагадавши, що Литва розірвала всі зв'язки з Росією ще у квітні 2022 році, через два місяці після початку війни.

