Втрати окупантів на Покровському напрямку зросли на 20 відсотків

Російські війська продовжують наступальні операції, але зазнають значних втрат і не демонструють суттєвого просування.

На Лиманському напрямку Росія кидає у бій солдатів, які підписали контракти у вересні 2025 року. Ці військовослужбовці не мають достатньої підготовки, а бронетехніка практично не використовується, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник української бригади повідомив, що атаки росіян проводяться невеликими піхотними групами або поодинці, і зазначив, що активність противника у жовтні зменшилася майже вдвічі — до 11 атак на день порівняно з 21 атакою у вересні. Частково це пояснюється поганими погодними умовами.

На Покровському напрямку, попри несприятливі погодні умови, російські війська посилили наступальні операції, намагаючись скористатися обмеженою ефективністю українських безпілотників. Втрати противника за останній тиждень зросли на 18–20% порівняно з попереднім періодом.

На півночі Харківської області, в районі Великого Бурлука, а також на Куп’янському і Боровському напрямках російські війська не досягли підтвердженого прогресу. Подібна ситуація спостерігається на Сіверському напрямку та в Сумській області, де українські війська, навпаки, здійснили успішне просування.

Як повідомляло раніше ForUa, три населені пункти Донеччини перейшли під контроль окупантів.