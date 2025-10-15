Зустріч у Вашингтоні може змінити баланс сил у війні: Tomahawk, стратегія та доля української безпеки

У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі запланована зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою переговорів стане можливе постачання далекобійних крилатих ракет Tomahawk. За даними видання, обговорення постачання Tomahawk не може відбутися телефоном, тому зустріч у Вашингтоні є ключовою для ухвалення рішень щодо військової підтримки України, повідомляє Axios.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп підтвердив, що Зеленський планує попросити США про передачу цих ракет. Президент США додав, що США мають великий запас Tomahawk, але не уточнив, чи буде прийнято рішення під час зустрічі. "Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk", — сказав Трамп.

Tomahawk — це далекобійна крилата ракета, здатна уражати цілі на великих відстанях із високою точністю. Передача таких систем Україні могла б значно розширити можливості Збройних сил України у стримуванні російської агресії та ураженні стратегічних об’єктів противника.

Зустріч у Білому домі стане одним із ключових етапів дипломатичних перемовин щодо підтримки України. Вона може включати обговорення не лише постачання зброї, а й стратегії використання ресурсів, координації оборонних програм та забезпечення безпеки критичної інфраструктури.

Представники США та України раніше підкреслювали, що військова підтримка Києва залишається пріоритетом для Вашингтона, і зустріч у Білому домі дозволить обговорити конкретні кроки для зміцнення обороноздатності України у довгостроковій перспективі.

Після переговорів очікується офіційна заява Білого дому та Офісу Президента України щодо результатів зустрічі, включно з питанням постачання Tomahawk та інших видів військової допомоги. Аналітики відзначають, що рішення щодо передачі крилатих ракет може стати важливим сигналом для союзників та супротивників, демонструючи рішучість США підтримувати Україну у війні з Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, США можуть виділити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk.



