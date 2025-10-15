﻿
Українські дрони рекордно обвалили експорт російських нафтопродуктів

У вересні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 17,1% порівняно з серпнем і склав 7,58 мільйона метричних тонн. Причиною зниження стали атаки українських безпілотників на ключові нафтопереробні заводи країни.

За даними Reuters, у серпні та вересні постраждали такі підприємства: «Кірішинафтооргсинтез» (Сургутнафтогаз), Волгоградський НПЗ («Лукойл»), Самарська група заводів («Роснефть»). 3 жовтня безпілотники атакували НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» у Оренбурзі, а 1 жовтня у Ярославлі сталася пожежа на території нафтопереробного заводу.

Експорт через балтійські порти знизився на 15,4% — до 4,36 млн тонн, через Чорне та Азовське моря — на 23,2%, до 2,52 млн тонн. У північних портах (Мурманськ і Архангельськ) спостерігалося незначне зростання на 1,8%, до 30,2 тис. тонн, на сході країни — зниження на 1,5%, до 661,3 тис. тонн.

За оцінками ринку, незаплановані зупинки на заводах скоротили обсяги експорту пального та збільшили поставки сирої нафти.

Видання зазначає, що серія ударів по НПЗ суттєво вплинула на морський експорт нафтопродуктів РФ, продемонструвавши вразливість російської енергетичної інфраструктури перед атаками дронів.

Як повідомляло раніше ForUa, з середини літа США допомагають Україні бити по російських НПЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Автор: Тетяна Андрійко

війна в Україніатака на НПЗ РФекспорт нафтопродуктів РФморський експортенергоструктура РФ
