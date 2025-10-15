Нова реальність: МВФ попередив про початок ери економічного застою

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив жовтневий огляд світової економіки за 2025 рік. Згідно з оновленим прогнозом, темпи зростання світового ВВП сповільняться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році та 3,1% у 2026-му.

МВФ пояснює уповільнення зростанням невизначеності, геоекономічною фрагментацією та посиленням протекціонізму, однак зазначає, що вплив нових торговельних мит США виявився меншим, ніж очікувалось. «Негативний ефект мит на світову економіку був відносно помірним завдяки гнучкості приватного сектору, який завчасно наростив імпорт і швидко перебудував ланцюги постачання», — йдеться в документі.

У звіті підкреслюється, що розвинені економіки зростатимуть повільніше — в середньому на 1,5% у 2025–2026 роках, тоді як економіка США може сповільнитися до 2%.

Країни з перехідною економікою та держави, що розвиваються, збережуть зростання на рівні трохи понад 4%, що відображає стійкість азійських і латиноамериканських ринків.

За прогнозом МВФ, глобальна інфляція у 2025 році знизиться до 4,2%, а у 2026-му — до 3,7%. Водночас рівень інфляції суттєво відрізнятиметься за регіонами:

- у США вона залишатиметься вище цільового рівня,

- у більшості інших країн світу — помірна або низька.

МВФ підкреслює, що глобальна економіка залишається стійкою, але вразливою до політичних рішень, торговельних конфліктів і кліматичних ризиків.

Щодо України, МВФ прогнозує сповільнення економічного зростання у 2025 році до 2% (після 2,9% у 2024-му). А вже у 2026 році очікується пожвавлення ВВП до 4,5%. Інфляція, за оцінками Фонду, у 2025 році підвищиться до 12,6% (порівняно з 6,5% у 2024 році), але у 2026-му сповільниться до 7,6%.

Аналітики зазначають, що така динаміка відображає вплив воєнних ризиків, валютних коливань і потреби у відновленні внутрішнього попиту.

