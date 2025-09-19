Україна хоче отримати $170 мільярдів від МВФ

Україна оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ, переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 до $170 млрд.

"В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.



Марченко повідомив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд. відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн./$1, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2,79 трлн. грн. ($45,5 млрд.) – дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов'язань.

Нагадаємо, у Єврокомісії знайшли спосіб передати Україні заморожені російські активи.

Фото: "Інтерфакс-Україна".