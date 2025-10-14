Начальник ТЦК вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

Нацполіція затримала за вимагання та отримання хабаря начальника одного з районних в Одеській області відділів ТЦК та СП.

"Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина 2 тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації", - повідомляє Нацполіція.



Посадовець наголосив, що без хабаря вирішити питання буде неможливо.

Начальника ТЦК і СП затримали одразу після того, як він одержав обумовлену суму.



Посадовцю повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівництво лікарні у Дніпрі вимагало хабар у пораненого бійця.

Фото: Нацполіція.