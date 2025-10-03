Керівництво лікарні у Дніпрі вимагало хабар у пораненого бійця

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника одного з відомчих медичних закладів м.Дніпро, який вимагав $4 тис. від пораненого бійця за рішення про комісування.

Боєць, який пройшов найгарячіші ділянки фронту та мав численні поранення і контузії, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення здоров’я, повідомляє ДБР.



Попри очевидні підстави, процес розгляду документів навмисно затягували, а обстеження - ігнорували.



Колишній керівник закладу, який після виходу на пенсію продовжив працювати інспектором, пообіцяв військовому "домовитися" про звільнення від служби.



У травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня - з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу - попри попередню обіцянку повного комісування.



Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Під час обшуку в нього вилучено пістолет системи ТТ та 25 набоїв до нього.

Експосадовець відомчої лікарні обвинувачується у зловживанні впливом та придбанні і зберіганні зброї (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у столиці затримали чергового хабарника.