Дипломатична перемога Трампа у секторі Газа може змінити правила гри у війні з Росією

Президент США Дональд Трамп здобув важливу зовнішньополітичну перемогу, домігшись припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа. Цей успіх дав Трампу підказку щодо можливих шляхів завершення війни в Україні. Однак аналітики зазначають, що військова міць Росії обмежує можливості американського лідера щодо умовляння Кремля сісти за стіл переговорів, повідомляє The Wall Street Journal.

Європейські чиновники вважають, що ключовим уроком із угоди між Ізраїлем та ХАМАС є тиск. Саме він змусив ХАМАС домовитися про припинення вогню. Колишній посол США в ООН Курт Волкер зазначив, що подібного тиску на Росію поки що не було.

Аналітики очікують, що Трамп може спробувати застосувати ці уроки, домовившись про тимчасове припинення вогню, а далі вести переговори з обома сторонами конфлікту в Україні.

Віденський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді зазначає, що наявність у Росії ядерного арсеналу обмежує потенційні дії США. За його словами, більш імовірним є сценарій, коли Трамп безпосередньо домовиться з Путіним про припинення вогню і намагатиметься заохотити Україну до підписання угоди, що частково суперечитиме цілям Європи та Києва.

Ще одним фактором, який ускладнює ситуацію, є Китай, який став головною економічною та політичною опорою Росії. За словами Волкера, Пекін міг би відіграти конструктивну роль у залученні Кремля до мирної угоди, якщо Трамп зможе переконати Китай вплинути на Росію.

Чиновники зазначають, що США поки не готові до цього, а роль Китаю залишається ключовим елементом у можливому дипломатичному врегулюванні конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп підтвердив зустріч з Зеленським у Вашингтоні.