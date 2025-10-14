Трамп підтвердив зустріч з Зеленським у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One, трансляцію якого вів Білий дім.

«Я думаю, що так. Так», — відповів Трамп на запитання, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї п’ятниці. Після короткої відповіді президент США подякував і попрощався з пресою, завершивши розмову.

Під час переговорів сторони, за попередніми даними, обговорять питання безпекової співпраці, підтримки України з боку США, постачання озброєння та координацію подальших дій у контексті війни з Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, у п'ятницю Трамп і Зеленський можуть зустрітися в Вашингтоні.