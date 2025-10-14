Будь-яке припинення вогню в Україні загрожує безпеці Європи - ISW

Будь-яке припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні може дати російським військам можливість швидко передислокуватися до східного кордону НАТО, створюючи потенційну загрозу альянсу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у разі зупинки бойових дій Росія може стати серйозною загрозою для НАТО швидше, ніж очікують багато європейських чиновників. За їхніми словами, Москва вже увійшла у так звану «нульову фазу» — створення інформаційних та психологічних умов для можливої війни проти НАТО в майбутньому.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер заявив, що частота російських атак на Європу досягла «нового рівня конфронтації». За його словами, Росія намагається дослідити кордони Європи, підірвати НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства та залякати населення. Єгер зазначив, що Європа повинна готуватися до подальшої ескалації та не може виключати, що Росія може розпочати напад на НАТО до 2029 року.

В той же час керівник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценцкевич повідомив, що Кремль дедалі більше покладається на «спеціальних» місцевих агентів для виконання конкретних місій, щоб мінімізувати власні ризики.

Аналітики ISW попереджають, що будь-яке передислокування російських військ під час паузи в Україні може швидко змінити баланс сил у регіоні та посилити загрозу для країн НАТО.

