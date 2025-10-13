Росія веде шпигунську діяльність на території країн НАТО, - Рютте

Росія займається шпигунством на території країн-членів Північноатлантичного союзу. Так, Британія викрила використання військовою розвідкою РФ шпигунського програмного забезпечення.

Про це під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Любляні 13 жовтня заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Рютте, РФ продовжує проводити кібер- та шпигунські операції проти європейських країн. Через це Європі довелось інвестувати більше коштів у захист критично важливої інфраструктури, зміцнення стійкості, оборону мереж та підвищення цивільної готовності.

На його думку, “хоча Росія не така сильна, як хотіла б вдавати, вона залишається надзвичайно небезпечною”.

– І саме тому вкрай важливо, щоб ми були готові. Росія проводить приховану кампанію проти наших суспільств і намагається підірвати нашу підтримку України, – наголосив Марк Рютте.

Він додав, що РФ націлена не лише на інфраструктуру, оборонну промисловість та військові об’єкти, а й на громадські місця.

Зокрема, минулого місяця 15 людям висунули звинувачення за підрив прихованих в посилках пристроїв.

– Ризики для нашої безпеки вже досягли меж. Нове покоління російських ракет може досягти європейських столиць за лічені хвилини. Руйнівна сила дронів, диверсії на підводній інфраструктурі, безпека кіберпростору, – перерахував генсек.

За його словами, від російської агресії страждають усі європейські країни, тож наразі особливо важливо працювати разом.

Він назвав реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору країн-союзниць “ефективною та швидкою”, однак визнав, що треба “зробити більше для підготовки”.

Саме тому НАТО запустило програму "Східний вартовий" та збільшило кількість сил у повітрі, на суші та морі.

Під час виступу він також повідомив, що Росія втратила понад мільйон убитими та пораненими у війні проти України, застерігши від переоцінки її можливостей та недооцінки загроз.

За підрахунками НАТО, наразі РФ витрачає 40% бюджету на воєнну економіку, в її планах розгортання 1,5 тис. танків, 3 тис. бронемашин і сотні ракет "Іскандер" уже цього року.

ForUA нагадує, генсек НАТО водночас покепкував з інциденту з російським підводним човном "Новоросійськ", який сплив біля французького узбережжя.