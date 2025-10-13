﻿
Полiтика

Росія веде шпигунську діяльність на території країн НАТО, - Рютте

Росія веде шпигунську діяльність на території країн НАТО, - Рютте

Росія займається шпигунством на території країн-членів Північноатлантичного союзу. Так, Британія викрила використання військовою розвідкою РФ шпигунського програмного забезпечення. 

Про це під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Любляні 13 жовтня заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Рютте, РФ продовжує проводити кібер- та шпигунські операції проти європейських країн. Через це Європі довелось інвестувати більше коштів у захист критично важливої інфраструктури, зміцнення стійкості, оборону мереж та підвищення цивільної готовності. 

На його думку, “хоча Росія не така сильна, як хотіла б вдавати, вона залишається надзвичайно небезпечною”. 

– І саме тому вкрай важливо, щоб ми були готові. Росія проводить приховану кампанію проти наших суспільств і намагається підірвати нашу підтримку України, – наголосив Марк Рютте.

Він додав, що РФ націлена не лише на інфраструктуру, оборонну промисловість та військові об’єкти, а й на громадські місця. 

Зокрема, минулого місяця 15 людям висунули звинувачення за підрив прихованих в посилках пристроїв. 

– Ризики для нашої безпеки вже досягли меж. Нове покоління російських ракет може досягти європейських столиць за лічені хвилини. Руйнівна сила дронів, диверсії на підводній інфраструктурі, безпека кіберпростору, – перерахував генсек. 

За його словами, від російської агресії страждають усі європейські країни, тож наразі особливо важливо працювати разом. 

Він назвав реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору країн-союзниць “ефективною та швидкою”, однак визнав, що треба “зробити більше для підготовки”.

Саме тому НАТО запустило програму "Східний вартовий" та збільшило кількість сил у повітрі, на суші та морі. 

Під час виступу він також повідомив, що Росія втратила понад мільйон убитими та пораненими у війні проти України, застерігши від переоцінки її можливостей та недооцінки загроз. 

За підрахунками НАТО, наразі РФ витрачає 40% бюджету на воєнну економіку, в її планах розгортання 1,5 тис. танків, 3 тис. бронемашин і сотні ракет "Іскандер" уже цього року. 

ForUA нагадує, генсек НАТО водночас покепкував з інциденту з російським підводним човном "Новоросійськ", який сплив біля французького узбережжя. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОМарк Рюттевійна в Україніагресія рфшпигунство РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

15-річна одеситка підпалила авто за обіцянку винагороди, гроші не отримала, зате потрапила до буцегарні
Надзвичайні події 13.10.2025 16:05:14
15-річна одеситка підпалила авто за обіцянку винагороди, гроші не отримала, зате потрапила до буцегарні
Читати
Міноборони: після сплати штрафу військовозобов’язаного можуть знову оголосити в розшук
Суспiльство 13.10.2025 15:50:02
Міноборони: після сплати штрафу військовозобов’язаного можуть знову оголосити в розшук
Читати
На Львівщині солдати замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники
Суспiльство 13.10.2025 15:33:00
На Львівщині солдати замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники
Читати

Популярнi статтi