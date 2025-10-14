COVID відступає, але мутує: медики фіксують нові штами вірусу в Україні

Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та COVID-19 в Україні залишається нижчим за епідемічний поріг на 21,5%. Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Олексій Даниленко в ефірі телемарафону.

«Рівень інтенсивності захворюваності на грип, ГРВІ та COVID залишається фоновим. Він на 21,5% нижчий за епідемічний поріг. Ми спостерігаємо класичну ситуацію без перевищення рівнів і без досягнення епідпорогу», — зазначив Даниленко.

За словами посадовця, протягом другого тижня епідемічного сезону — з 5 до 12 жовтня — на ГРВІ та COVID-19 в Україні захворіла 130 591 особа, зокрема 76 834 дитини. Із цієї кількості лише 3% (3870 осіб) становлять випадки COVID-19. Для порівняння, у серпні пік захворюваності сягав до 15 тисяч випадків за тиждень, тобто нинішні показники свідчать про суттєве зниження.

«Ми мали пік у серпні, а зараз бачимо стабілізацію. Захворюваність на COVID знизилась», — додав Даниленко.

Він також нагадав, що Міністерство охорони здоров’я надало аптекам право проводити щеплення, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Поки що цей процес, за його словами, «не дуже масштабний».

Водночас Даниленко наголосив, що вакцина проти COVID-19 залишається ефективною, зокрема проти нових субваріантів «Омікрону», які почали фіксувати в Україні влітку. Йдеться про нові варіанти штаму — Stratus (XFG) та Nimbus (NB.1.8.1), які нині переважають у світі. За класифікацією ВООЗ, вони належать до тих, що потребують національного моніторингу, адже поширюються швидше й можуть викликати тяжчий перебіг у людей із ослабленим імунітетом. «Кожен може отримати вакцину від COVID. Насамперед щеплення рекомендовані людям похилого віку, особам із хронічними захворюваннями, медикам, педагогам та військовим», — підкреслив Даниленко.

