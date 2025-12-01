﻿
Здоров'я

МОЗ оновлює календар щеплень: ВПЛ та ще 10 вакцин стануть обов’язковими

МОЗ оновлює календар щеплень: ВПЛ та ще 10 вакцин стануть обов’язковими

В Україні з 1 січня 2026 року запрацюють нові правила вакцинації. Міністерство охорони здоров'я повідомляє: щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) та ще десяти інфекцій стануть обов’язковими для громадян.

Нововведення затверджені в оновленому Календарі профілактичних щеплень, чинному з 2026 року, який поширюється на дітей, підлітків та дорослих.

У переліку обов’язкових щеплень проти десяти інфекційних хвороб — туберкульоз, гепатит B, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк та ХІБ-інфекція.

Окреме важливе нововведення — безкоштовна одноразова вакцинація від ВПЛ для дівчат у віці 12–13 років. Щеплення від вірусу папіломи людини, який є причиною раку шийки матки, внесено до Календаря профілактичних щеплень як обов’язкове.

МОЗ наголошує, що оновлений Календар щеплень розроблений відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики для забезпечення максимального захисту населення. Усі необхідні вакцини, включені до Календаря, є безкоштовними.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вакциниМОЗщепленняВПЛ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Полiтика 01.12.2025 08:45:43
Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Читати
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Економіка 01.12.2025 08:25:07
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Читати
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Війна 01.12.2025 07:46:48
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Читати

Популярнi статтi