МОЗ оновлює календар щеплень: ВПЛ та ще 10 вакцин стануть обов’язковими

В Україні з 1 січня 2026 року запрацюють нові правила вакцинації. Міністерство охорони здоров'я повідомляє: щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) та ще десяти інфекцій стануть обов’язковими для громадян.

Нововведення затверджені в оновленому Календарі профілактичних щеплень, чинному з 2026 року, який поширюється на дітей, підлітків та дорослих.

У переліку обов’язкових щеплень проти десяти інфекційних хвороб — туберкульоз, гепатит B, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк та ХІБ-інфекція.

Окреме важливе нововведення — безкоштовна одноразова вакцинація від ВПЛ для дівчат у віці 12–13 років. Щеплення від вірусу папіломи людини, який є причиною раку шийки матки, внесено до Календаря профілактичних щеплень як обов’язкове.

МОЗ наголошує, що оновлений Календар щеплень розроблений відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики для забезпечення максимального захисту населення. Усі необхідні вакцини, включені до Календаря, є безкоштовними.