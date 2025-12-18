﻿
Суспiльство

На Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик

На Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик

"Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці", - повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

З травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу, стан здоров’я хлопчика погіршувався, втім, мати не зверталася до лікарів.

З серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину, бачили, у яких умовах живе дитина, фіксували погіршення стану в документах, але не зробили нічого, що могло б урятувати життя.

За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика.

Матір дитини затримано та повідомлено про підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини, та злісне невиконання батьківських обов’язків. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Прокуратура дала правову оцінку діям посадових осіб: оголошено про підозри працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю - за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть, а також сімейному лікареві - за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

"Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не "трагічний випадок". Це злочин", - резюмував генпрокурор.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

дитинасмертьВінницька областьголод
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЄС хоче давати Україні гроші за принципом «купуй європейське»
Головне 18.12.2025 09:14:53
ЄС хоче давати Україні гроші за принципом «купуй європейське»
Читати
США та РФ готують переговори в Маямі
Головне 18.12.2025 08:56:49
США та РФ готують переговори в Маямі
Читати
Нічний терор у чотирьох областях: пошкоджено житлові будинки, школи та енергетичну інфраструктуру
Головне 18.12.2025 08:13:39
Нічний терор у чотирьох областях: пошкоджено житлові будинки, школи та енергетичну інфраструктуру
Читати

Популярнi статтi