На Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик

"Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці", - повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.



З травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу, стан здоров’я хлопчика погіршувався, втім, мати не зверталася до лікарів.



З серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину, бачили, у яких умовах живе дитина, фіксували погіршення стану в документах, але не зробили нічого, що могло б урятувати життя.



За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика.



Матір дитини затримано та повідомлено про підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини, та злісне невиконання батьківських обов’язків. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.



Прокуратура дала правову оцінку діям посадових осіб: оголошено про підозри працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю - за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть, а також сімейному лікареві - за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.



"Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не "трагічний випадок". Це злочин", - резюмував генпрокурор.