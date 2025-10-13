У п'ятницю Трамп і Зеленський можуть зустрітися в Вашингтоні, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці цього тижня. Про це повідомив кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер з посиланням на три джерела.

За даними журналіста, зустріч Трампа та Зеленського може відбутися 17 жовтня у Вашингтоні.



«Це сталося після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення війни, а також після того, як українська делегація розпочала тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні», – написав він у соцмережі Х.

Також кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на свої джерела повідомляє у соцмережі Х про можливу зустріч президентів у п’ятницю, 17 жовтня.

Наразі ця інформація не підтверджена ні американськими, ні українськими офіційними особами.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що 12 жовтня провів «дуже продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Це – друга їхня розмова за два дні.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру. Також під час цієї зустрічі, за словами Зеленського, обговорювалася можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, ATACMS і ракет до них.

Раніше минулого тижня Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».