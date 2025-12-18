Європа та Африка будуть з'єднані підводним тунелем: подробиці

Іспанія офіційно відновлює амбітний інженерний проєкт з будівництва залізничного тунелю під Гібралтарською протокою. Як повідомляє видання The Olive Press, сучасні технології нарешті дозволяють реалізувати ідею, яка десятиліттями залишалася лише на папері.

Згідно з дослідженням німецької компанії Herrenknecht, будівництво такого переходу є технічно можливим. У зв'язку з цим іспанська влада вже доручила розробити детальний план проєкту до кінця 2026 року. Очікується, що уряд зможе офіційно схвалити будівництво у 2027 році.

Технічні характеристики та маршрут

Проєкт передбачає створення двох паралельних залізничних тунелів для руху потягів у обох напрямках. Орієнтовний маршрут проляже від Пунта-Палома в іспанській провінції Кадіс до мису Малабата поблизу марокканського Танжера.

За своїми характеристиками об'єкт буде нагадувати Євротунель між Британією та Францією:

Загальна протяжність складе близько 42 кілометрів. Під водою пролягатиме 28 кілометрів шляху. Максимальна глибина конструкції перевищить 470 метрів. Час у дорозі між двома континентами становитиме лише 30 хвилин.

Терміни та фінансування

Попередній графік передбачає початок польових робіт у 2030 році. Основний етап будівництва заплановано на 2035–2040 роки. Вартість мегапроєкту оцінюється щонайменше у 15 млрд євро. Левову частку фінансування, від 8,5 до 9 млрд євро, планує взяти на себе Іспанія, а решту коштів інвестує Марокко.

Новий транспортний коридор дозволить значно пришвидшити перевезення вантажів та пасажирів, створюючи прямий наземний зв'язок між європейською та африканською залізничними мережами.