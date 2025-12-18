﻿
Надзвичайні події

Кривавий конфлікт на Київщині: ревнощі закінчились смертю чоловіка

У Київській області затримали 25-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві 44-річного співмешканця. За даними поліції, під час конфлікту вона завдала чоловікові ножового поранення в живіт, від якого він помер на місці. Трагічний інцидент стався у приватному будинку села Березанщина Фастівського району.

За даними слідства, між співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. У розпалі сварки жінка взяла кухонний ніж і нанесла удар співмешканцю в область живота. «На місце прибула слідчо-оперативна група та криміналісти, які зафіксували сліди злочину», — зазначили правоохоронці.

Жінку поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру у умисному вбивстві, за що загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомляло раніше ForUa, п’яний психопат напав із ножем на військового в Івано-Франківську.

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Нацполіціявбивство на Київщиніконфлікт через ревнощіножеві поранення
Популярнi статтi