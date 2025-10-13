﻿
Суспiльство

Польща отримала ще один дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи на Рівненщині

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у селі Угли Сарненського району Рівненської області.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

– Починаю цей тиждень з доброї новини для наших відносин між Україною та Польщею. Щойно підписав ноту, якою передали дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України польській стороні на проведення пошукових робіт в селі Угли Рівненської області,- повідомив Боднар.

За словами дипломата, дозвіл видали у відповідь на запит громадянки Польщі Кароліни Романовської.

Він додав, що українська сторона запрошує відповідних представників з боку Польщі до участі у проведенні відповідних робіт на місці.

– Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння, – переконаний дипломат.

Він висловив надію, що польські партнери також виявлять готовність до справжнього діалогу “зі складних питань спільного історичного минулого”.

ForUA нагадує, у травні завершився польовий етап українсько-польської експедиції на Тернопільщині на території колишнього села Пужники.

У серпні розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові для перепоховання останків солдатів Війська Польського.

Популярнi статтi