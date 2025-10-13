В Одеській мерії не отримували документів про можливе позбавлення Труханова громадянства

В Одеській міськраді розповіли, що мер Геннадій Труханов перебуває в місті й продовжує виконувати свої обов’язки. Офіційних документів про можливе позбавлення його громадянства у мерії не отримували.

Про це Суспільному повідомив секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Він прокоментував інформацію про нібито розгляд питання щодо громадянства Труханова комісією при президентові України:

"Він (Геннадій Труханов — ред.) в Одесі, наскільки я знаю. Проводив сьогодні нараду зранку з заступниками і директорами департаментів. Поки не буде офіційних документів, пояснень, то все залишається поки на місці", — зазначив Коваль.

За його словами, жодних офіційних рішень чи повідомлень Одеська міська рада наразі не отримувала.

"Я так вважаю, що це має бути указ президента, тоді вже буде все остаточно ясно. Ніяких офіційних документів, офіційних рішень ми досі в Одеській міській раді не маємо", — додав секретар.

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства і назвав поширення таких тверджень провокацією. За його словами, 13 жовтня комісія при президентові України може розглянути питання про позбавлення його українського громадянства.