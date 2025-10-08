Археологи знайшли гробницю грузинського царя Ашота Великого

У високогір’ях північно-східної Туреччини, серед туманних долин Артвіна, археологи зробили одне з найзначніших відкриттів новітньої історії: ідентифіковано місце останнього спочинку Ашота I Куропалата, також відомого як Ашот Великий, засновника об'єднаного грузинського царства.

Під руїнами церкви Петра і Павла всередині стародавньої фортеці Гевгерник (Ардануч) дослідники виявили давно втрачену гробницю монарха IX століття, який сформував долю Кавказу.

Відкриття, підтверджене археологами з Університету Ван Юзюнджу Йил та Міністерством культури і туризму Туреччини, ставить крапку в історичній таємниці, яка тривала понад тисячу років.

Наукове підтвердження: Кінець тисячолітньої таємниці

«Ми науково підтвердили існування гробниці царя Ашота», — заявив доктор Осман Айтекін, керівник групи розкопок. «Хоча людських останків не збереглося, форма, розташування та історичні свідчення гробниці не залишають сумнівів — саме тут був похований великий грузинський цар».

Ашот I Куропалат, або Ашот Діді («Ашот Великий»), правив у визначальну епоху для середньовічного Кавказу. Зі своєї бази в Тао-Кларджеті, гірському регіоні, що охоплює сучасні Туреччину та Грузію, він об'єднав грузинські князівства під егідою династії Багратідів. Визнаний Візантійською імперією престижним титулом Куропалат, Ашот був воїном і реформатором, поки його не було вбито близько 826 року н. е.

Середньовічна грузинська хроніка «Картліс Цховреба» стверджувала, що його поховали під церквою в Арданучі, і ця підказка, нарешті, привела сучасних археологів до місця його спочинку.

Розкопки царської гробниці

Під час розкопок 2025 року команда доктора Айтекіна працювала навколо апсиди церкви. Під шарами обваленої кладки вони виявили склепінчасту гробницю довжиною 2 метри та шириною 1,8 метра — кам'яну кімнату, ідеально збережену, але порожню зсередини.

Хоча гробниця не містила скелета чи артефактів, її архітектура та точне розташування під апсидою відповідали багатовіковим грузинським описам місця поховання Ашота.

«Тут сходяться вимірювання, структура та письмові джерела. Вперше ми можемо з науковою впевненістю сказати: гробницю царя Ашота Великого знайдено», – пояснив Айтекін.

Це відкриття заповнює значну прогалину в історії середньовіччя Грузії. Досі лише дві царські гробниці вважалися невідомими: цариці Тамари та царя Ашота. Тепер одна таємниця розкрита.

Фортеця Гевгерник: Життя середньовічного міста

Розташована на скелястій скелі з видом на долину, фортеця Гевгерник (середньовічний замок Ардануч) була відновлена та розширена королем Ашотом у IX столітті, ставши не просто укріпленням, а гамірним містом.

Розкопки виявили:

Велику спільну кухню ( ашеві ) та тандирні печі, що свідчать про щільне населення.

Цистерни, вирубані в корінній скелі для зберігання води.

Візантійські монети, керамічні фрагменти та гарматні ядра — залишки століть торгівлі та конфліктів.

Доктор Тургай Беяз, інженер-геолог, зазначив, що стіни фортеці містять цілісні камені вагою до 10 тонн, що свідчить про монументальні амбіції та технічну майстерність будівельників.

Протягом століть фортеця стояла на перехресті цивілізацій — від візантійців і грузинів до османів, які в 1551 році перейменували її на Гевгерник, що означає «Перлина».

Історія, відроджена в камені

Артефакти з розкопок незабаром будуть виставлені в музеї Артвіна. Вже розробляються плани щодо збереження гробниці та відкриття фортеці Гевгерник для відвідувачів. Очікується, що після завершення робіт фортеця стане однією з найважливіших археологічних та культурних пам'яток північно-східної Туреччини, що стане живим мостом між спільною спадщиною Туреччини та Грузії.

Понад тисячоліття Ашот Великий був втрачений для історії, але тепер його гробниця, його історія та його спадщина повернулися у світ.

