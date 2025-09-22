﻿
Економіка

Хліб в Україні знову подорожчає - скільки платитимемо

До кінця 2025 року ціни на хліб та хлібобулочні вироби зростуть на 11–23%. Про це повідомили в Інституті аграрної економіки. За прогнозами експертів, наприкінці року пшеничний хліб вищого ґатунку коштуватиме близько 63,5 грн/кг, що на 22,3% дорожче, ніж нині. Пшеничний хліб першого ґатунку подорожчає на 16,7% — до 49,6 грн/кг. Житній хліб зросте у ціні на 12,1% — до 50,6 грн/кг, а батон (0,5 кг) коштуватиме близько 30,9 грн (+11,2%).

Фахівці пояснюють, що врожай зернових не є ключовим чинником ціноутворення. Значно більше на вартість впливають ціни на борошно, пальне та підвищення зарплат у критичних галузях. Зокрема, з початку року житнє борошно подорожчало більш ніж на 55%, а пальне — на 6–7%.

Для мешканців України подорожчання може відчутно вплинути на сімейний бюджет, адже хліб залишається одним із найбільш споживаних продуктів.

