Трамп заявив про офіційне завершення війни в Газі

Президент США Дональд Трамп ствердно відповів, коли його запитали, чи можна вважати війну у Газі офіційно завершеною.

Коли Трамп проходив будівлею Кнесету в Єрусалимі, журналіст запитав його, чи закінчилася тепер війна офіційно, повідомляє CNN.



"Так", – відповів Трамп, повторивши свою позицію і попередні коментарі про те, що угода про припинення вогню, яку він допоміг укласти, означає остаточне припинення конфлікту.



Раніше Трамп написав повідомлення у книзі відвідувачів ізраїльського парламенту.

"Це велика честь для мене – чудовий і прекрасний день. Новий початок", – написав президент.

Усі 20 людей, які пробули у неволі понад 2 роки, повертаються додому.

Серед звільнених Евіятар Давид, Ром Браславський, Елкана Бобот, Авінатан Ор, Йосеф-Хаїм Охана, Німрод Коен, Максим Геркін, Ейтан Хорн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Давид Куніо, Аріель Куніо та Сегев Калфонн, повідомляє The Times of Israel.



"За інформацією Червоного Хреста, 13 заручників були передані під їхню опіку і зараз перебувають на шляху до сил Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю", - повідомляє ЦАХАЛ.



Червоний Хрест забрав 13 заручників і додав, що вони перебувають у задовільному стані.



ЦАХАЛ уже зустрів 13 звільнених заручників.



ХАМАС має повернути тіла 28 загиблих заручників. Частину з них планують передати орієнтовно в обідню пору 13 жовтня. ХАМАС не знає, де знаходяться деякі тіла вбитих заручників, що може затримати їхнє повернення до Ізраїлю.

Нагадаємо, США будуть контролювати дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Фото: скріншот.