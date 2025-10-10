США будуть контролювати дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Американські військові планують відігравати ключову роль у моніторингу дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у перехідний період, хоча війська США не будуть розгорнуті на території Сектору Газа. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіційних осіб.

Згідно з публікацією, командування США, відповідальне за Близький Схід (Центральне командування США, CENTCOM), візьме на себе роль із забезпечення стабільності та контролю виконання мирної угоди, поки не будуть створені міжнародні стабілізаційні сили для Гази.

Міжнародний моніторинг

Контроль за дотриманням домовленостей здійснюватиме команда з близько 200 осіб під керівництвом адмірала Бреда Купера, командувача CENTCOM. Як повідомили анонімні офіційні особи, завдання Купера полягатиме у спостереженні за ситуацією, щоб запобігти можливим вторгненням чи порушенням угоди.

До складу моніторингової команди, окрім американських військових, увійдуть представники збройних сил Єгипту, Катару і Туреччини, а також, імовірно, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що "до 200" співробітників Центрального командування "займатимуться моніторингом мирної угоди в Ізраїлі та працюватимуть з іншими міжнародними силами на місці". Інший офіційний представник уточнив, що деякі з них можуть бути розміщені на території Ізраїлю.

Передумови угоди

Ці плани озвучені після того, як 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС. Цей етап, за словами Трампа, передбачає звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Залучення американських військових у якості моніторингової сили підкреслює міжнародні зусилля щодо забезпечення довгострокового перемир'я та стабільності в регіоні.