Подвійний удар: небезпечна комбінація грипу і коронавірусу одночасно очікується вже в жовтні

Восени 2025 року та взимку 2026 року в Україні очікується підвищення захворюваності на коронавірус та потужна хвиля грипу. Зростання захворюваності на COVID-19, як і в минулому році, прогнозується на жовтень – початок листопада, після чого показники можуть поступово знижуватися, повідомила лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

"На жаль, коронавірусна інфекція вже переходить у розряд сезонних захворювань. Якщо брати за приклад минулий рік, жовтень – початок листопада – це період, коли відзначається підвищення захворюваності на COVID-19. І водночас ми очікуємо потужну хвилю грипу, яка може накладатися на COVID-19 і створювати додаткове навантаження на систему охорони здоров’я", – зазначила вона.

Мороз також підкреслила важливість вакцинації від грипу та COVID-19, особливо для людей з груп ризику – літніх, хронічно хворих і тих, хто часто контактує з великою кількістю людей.

Статистика підтверджує сезонні коливання: у серпні 2025 року в Україні зареєстровано 22,5 тисячі випадків COVID-19, тоді як у серпні минулого року їх було майже 47 тисяч. Лікарка зазначила, що цифри цього року нижчі завдяки високому рівню природного і вакцинального імунітету, проте ризик зростання все ще залишається.

Експерти рекомендують громадянам дотримуватися базових заходів безпеки: носити маски в людних приміщеннях, мити руки, а також при перших симптомах хвороби залишатися вдома та звертатися до лікаря. Медики наголошують, що своєчасна підготовка та вакцинація допоможуть зменшити кількість тяжких випадків та знизити навантаження на лікарні під час очікуваної хвилі грипу та COVID-19.

