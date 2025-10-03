Як зелений чай, кава та кофеїн впливають на тривалість життя - дослідження

Нове дослідження японських вчених припускає, що регулярне споживання кави, а також загалом кофеїну, може значно знизити ризик інвалідності у людей похилого віку та збільшити тривалість життя.

Дослідники з Національних інститутів біомедичних інновацій, здоров'я та харчування та Кіотського університету передових наук вивчали вплив зеленого чаю, кави та кофеїну на ризик інвалідності та передчасної смерті серед дорослих віком 65 років і старше. Результати їхньої роботи були опубліковані у Британському журналі харчування.

Кофеїн знижує ризик інвалідності

Аналіз даних 7708 дорослих показав, що споживання кофеїну корелює зі значним зниженням ризику інвалідності. Учасники, які вживали 200 міліграмів кофеїну на день (порівняно з менш ніж 100 міліграмами), мали на 25% менший ризик отримати інвалідність.

Проте, дослідницька група зазначила, що споживання кофеїну саме по собі не вплинуло на загальну смертність.

Кава дає подвійний ефект

Зовсім інша картина спостерігалася з кавою. Високе споживання кави – принаймні три чашки на день – було пов'язане з подвійним захистом:

19% нижчий ризик інвалідності .

38% нижчий ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто не вживав каву.

Ці результати підтверджують попередні дослідження, які також пов'язували каву зі зниженням ризику серйозних захворювань та збільшенням тривалості життя. Цікаво, що дослідники не виявили жодного зв'язку між споживанням зеленого чаю та ризиком інвалідності або загальної смертності у цьому конкретному дослідженні.

Профілактика у літньому віці

Експерти дійшли висновку, що регулярне вживання кофеїну та кави може бути важливим елементом профілактики крихкості та інвалідності у літньому віці, а кава, зокрема, може допомогти продовжити життя.

Дослідники наголошують, що для остаточних рекомендацій потрібні подальші дослідження, особливо для визначення оптимальної та безпечної дози високого споживання кофеїну для людей похилого віку.

