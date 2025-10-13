Ультиматум від Вашингтона: Трамп висунув новий аргумент для переговорів з Москвою

Президент США Дональд Трамп заявив, що може офіційно повідомити Володимира Путіна про намір передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, якщо найближчим часом не буде досягнуто врегулювання війни.

«Якщо Путін не зупинить цю війну, ми можемо серйозно розглянути питання про передачу Україні Tomahawk. Це серйозний крок уперед», — наголосив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Він зазначив, що Вашингтон розглядає можливість постачання Україні нових партій озброєння на прохання президента Володимира Зеленського, який нещодавно мав розмову з Трампом.

Трамп підкреслив, що Сполучені Штати очікують «помітного прогресу» у врегулюванні війни найближчими тижнями, натякаючи, що подальші кроки Вашингтона залежать від дій Кремля. «Гадаю, Путін виглядав би добре, якби закінчив це. Якщо ж ні — для нього це буде недобре», — заявив президент США.

Він також нагадав, що війна триває вже три роки, і, за його словами, «її не мало б бути». «Українці заслуговують на повагу — вони добре тримаються, дуже добре воюють», — додав Трамп.

Довідка: американська крилата ракета Tomahawk є високоточною зброєю дальньої дії, що здатна уражати цілі на відстані до 1 600 кілометрів. Її швидкість сягає 880 км/год, а точність удару — 5–80 метрів, залежно від модифікації. Саме цю зброю США використовували під час операцій у Іраку, Сирії та Лівії.

