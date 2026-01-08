Кризові розбіжності щодо України: Прага і Братислава знову сідають за стіл переговорів

Чехія і Словаччина відновлюють спільні міжурядові консультації, які були призупинені попереднім чеським урядом через розбіжності у зовнішній політиці.

Про це повідомили прем’єр-міністри двох країн, Андрей Бабіш та Роберт Фіцо, після спільної зустрічі в Братиславі, передає Ceske Noviny.

За словами Бабіша, наступне спільне засідання урядів Чехії та Словаччини заплановане на 31 березня і відбудеться на чеській території.

"Я готовий і з нетерпінням чекаю на продовження нашої співпраці. Словаччина для нас є пріоритетом, і ми відновимо спільні засідання урядів", – зазначив він.

Словацький прем’єр Фіцо запропонував підписати меморандум про поглиблення двосторонньої співпраці. Лідери обох країн також погодилися, що високі ціни на енергоносії слід вирішувати на рівні ЄС. Одним із варіантів, за словами Фіцо, може стати тимчасове призупинення дії квот на викиди, які підвищують вартість енергії.

Фіцо додав, що у зв’язку з припиненням постачання російського газу до ЄС Чехія відіграватиме ключову роль як транзитна країна для постачання газу до Словаччини.

"Ми готові і будемо раді допомогти", – підтримав його Бабіш.

Відзначається, що візит до Словаччини став першим офіційним закордонним візитом Бабіша після його призначення прем’єр-міністром у грудні 2025 року.

ForUA нагадує, нещодавно прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш за підсумками переговорів у Парижі заявив про продовження ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, проте виключив використання для цього коштів чеських громадян. Також голова уряду підкреслив, що країна не планує відправляти своїх військових на територію України в межах будь-яких місій.