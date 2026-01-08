Інформацію про громадян України на борту підсанкціонованого танкера Bella 1 перевіряє МЗС

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про перебування українських громадян на борту підсанкційного танкера Bella 1 (Marinera), який затримали американські військові на півночі Атлантичного океану. Про це МЗС повідомило в коментарі "Радіо Свобода".

"Перевіряємо інформацію з американською стороною, повернемося з коментарями пізніше після перевірки інформації", - зазначили в міністерстві.

ForUA нагадує, 21 грудня Берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою. Bella 1 є частиною “тіньового флоту”, який перевозить нафту з Росії, Ірану та Венесуели, порушуючи санкції, запроваджені США.

Після цього екіпаж намалював на кораблі російський прапор і заявив, що судно перебуває під захистом РФ.

2 січня уряд РФ звернувся до Сполучених Штатів з офіційною дипломатичною вимогою припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, назву якого змінили на Marinera. Також Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для його супроводу.

7 січня Берегова охорона та американські військові взяли під контроль підсанкційний нафтовий танкер Bella 1, який намагався уникнути захоплення.

Також стало відомо, що затриманий нафтовий танкер належить російській компанії "Буревестмарин", якою володіє підприємець з окупованого Криму Ілля Бугай.

