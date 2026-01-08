Тарифна корупція на 71 мільйон: на Прикарпатті викрили злочинну організацію

Правоохоронці розширили коло підозрюваних у масштабній корупційній схемі, що діяла у сфері теплопостачання Івано-Франківщини. Наразі п’ятьом учасникам групи повідомлено про нові підозри, зокрема за статтею про створення злочинної організації.

Механізм «тарифної» схеми

Розслідування викрило цинічну модель збагачення на стратегічно важливій послузі. Організатори — засновники та керівники групи приватних підприємств — скористалися своїм монопольним становищем на ринку тепла. Протягом 2021-2023 років вони реалізовували наступний алгоритм:

Фальсифікація розрахунків: місцевій владі подавалися документи зі штучно роздутими витратами на виробництво енергії.

Маніпуляції з втратами: реальні втрати при транспортуванні приховувалися, що дозволяло необґрунтовано підвищувати тариф.

Виведення коштів: комунальне підприємство, вводячись в оману, закуповувало тепло за завищеними цінами, а "надлишок" у розмірі 71 млн грн осідав на рахунках підконтрольних фірм.

Наслідки для громади

Ця корупційна піраміда мала прямий вплив на гаманці звичайних мешканців. Через дії ділків люди не лише переплачували за послуги, але й фактично не отримували теплопостачання у повному обсязі, оскільки кошти, які мали йти на модернізацію та обслуговування мереж, привласнювалися.

Новий етап слідства

Якщо раніше фігурантів підозрювали лише у заволодінні коштами, то тепер прокуратура інкримінує їм важчі статті:

Створення та участь у злочинній організації. Службове підроблення документів.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для нових фігурантів справи.