РФ робить ставку на нові удари, українці не повинні ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян уважно реагувати на повітряні тривоги через можливі нові масовані удари російських військ. Він повідомив, що ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях залишається складною через пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Дніпропетровщина, Запоріжжя переживають складні часи після атак по інфраструктурі. В області продовжують працювати понад 1 500 пунктів обігріву та "Пунктів Незламності"", — зазначив Зеленський.

Він подякував ремонтним бригадам, комунальним службам, рятувальникам ДСНС та енергетичним компаніям за безперервну роботу.

Президент також повідомив, що відновлення енергопостачання в Запорізькій області проходить за графіками, а у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах роботи тривають. Він додав, що сьогодні зафіксовано нові удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках у Кривому Розі.

Крім того, Зеленський підкреслив, що у багатьох регіонах країни значно погіршилися погодні умови, ускладнено рух на дорогах та роботу комунальних мереж.

"Уряд підготує рішення, щоб під час таких умов люди могли залишатися вдома, а також визначать параметри роботи шкіл", — зазначив президент.

Він повідомив про кадрові зміни в регіональній владі: підписані укази про нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької областей та Дніпровщини, а також узгоджена кандидатура на Тернопільщину.

Зеленський також повідомив, що переговорна команда повернулася в Україну після зустрічей із американською та європейською стороною. За його словами, угода про гарантії безпеки з США готова до підписання на найвищому рівні. Водночас триває обговорення відновлення та економічного розвитку України у тристоронньому форматі Україна – США – ЄС.

Президент підкреслив, що Росія наразі робить ставку на зимові удари по енергетиці, а не на дипломатію, і наголосив на необхідності підтримки України та тиску на РФ для припинення війни.

"Дякую всім, хто допомагає нашим людям і підтримує Україну", — підсумував Зеленський.