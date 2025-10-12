Зеленський удруге за два дні говорив телефоном із Трампом

Президент Володимир Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова.

Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - написав президент.

Зеленський додав, що вони з Трампом домовились продовжити розмову, "і команди готуються".

Що передувало: однією з тем розмови стала можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що під час переговорів із Трампом отримав сигнали про те, що Сполучені Штати розглядають можливості посилити співпрацю з Україною.