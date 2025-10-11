Орбан звинувачує українські спецслужби в допомозі опозиційній угорській партії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські спецслужби нібито допомагають опозиційній угорській партії "Тиса". У Міністерстві закордонних справ України ці звинувачення відкинули, назвавши їх безпідставними.

Відповідну заяву Орбан зробив в ефірі Kossuth Radio, передає Telex.

Прем’єр-міністр Угорщини заявив про ймовірне втручання українських спецслужб у внутрішню політику країни. За його словами, розвідка України надає технологічну допомогу опозиційній партії "Тиса".

"Наприклад, вони розробляють для них такі можливості, які дійсно потрібні для успішної виборчої кампанії. Раніше казали, що росіяни вже в коморі, сьогодні можемо сказати, що українці вже у твоєму смартфоні", — сказав Орбан.

Фраза "росіяни вже в коморі" походить з угорського фільму 1965 року "Капрал та інші" і використовується для опису неминучої чи непоправної ситуації.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ці заяви. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що звинувачення є безпідставними та є частиною нагнітання антиукраїнської істерії.

"Ці звинувачення стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає. Нам дуже прикро, що уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію, яка позбавлена будь-яких підстав", — заявив речник.

Раніше угорське видання Index повідомляло про можливий витік даних 18 тисяч користувачів мобільного застосунку партії "Тиса". Журналісти припускали, що до розробки могла бути залучена українська компанія. Водночас у пресслужбі партії "Тиса" цю інформацію спростували, заявивши, що застосунок розробляли угорські фахівці.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."