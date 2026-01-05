На Закарпатті викрито схему відчуження заповідних земель національного парку Синевир

Корупційні зловживання у сфері земельних відносин призвели до втрати державою понад 2,5 гектара особливо цінних земель. Прокуратура Закарпатської області офіційно повідомила про підозру колишньому кадастровому реєстратору Держземагентства, чиї дії дозволили незаконно вивести територію національного природного парку Синевир із державної власності.

Суть порушення та роль посадовця

Слідство встановило, що реєстратор проігнорував вимоги законодавства та не провів належну перевірку технічної документації. Попри те, що вказана ділянка з 2000 року входить до складу природно-заповідного фонду, посадовець змінив її цільове призначення. Землі нацпарку були зареєстровані як угіддя сільськогосподарського призначення.

Це дозволило безпідставно передати 2,6 га заповідної території у комунальну власність Синевирської сільської ради. Така маніпуляція з документами створила умови для подальшого приватного використання державних активів, що охороняються законом.

Правові наслідки та повернення майна

Дії екс-посадовця кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.

Наразі, завдяки зусиллям правоохоронців у межах досудового розслідування, незаконно відчужені землі вже повернуто у власність держави. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин правопорушення та перевірки можливої причетності інших осіб до цієї земельної махінації.